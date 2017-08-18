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Губернатор призвал благоустроить территорию у храма Михаила Архангела в Сердобске

14:01 | 18.08.2017 | Религия

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Сердобск, 18 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил привести в порядок территорию у храма Михаила Архангела в Сердобске.

Губернатор призвал благоустроить территорию у храма Михаила Архангела в Сердобске

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно найти возможность благоустроить территорию. В этом году подготовьте проектно-сметную документацию, на следующий год запланируйте восстановление асфальтового покрытия», — сказал он, обращаясь к местным чиновникам в ходе посещения храма в пятницу, 18 августа.

В рамках визита главы региона епископ Сердобский и Спасский Митрофан рассказал ему о главных событиях из истории храма.

«Сердобчане создавали его с большой любовью. Храму более 100 лет — он был построен в 1905 году, но здание до сих пор находится в прекрасном состоянии. Духовный подвиг горожане совершили в этом году, собрав деньги на заказ для храма иконы Божьей Матери «Всецарица», — цитирует владыку пресс-служба регионального правительства.
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