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Мэр поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником

11:19 | 22.12.2016 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 22 декабря.

Мэр поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ваша отрасль имеет особое значение — жизнь современного человека невозможно представить без электричества и тепла. Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, дисциплину и высокий профессионализм», — отметил глава администрации города.

Он выразил особую признательность ветеранам отрасли, чьи усилия и опыт положены в фундамент энергетического комплекса региона и всей страны.

«Уверен, что ответственное отношение к делу тружеников отрасли, самоотверженность, умение принять верное решение в сложной ситуации позволят успешно решать производственные и социальные задачи», — добавил мэр.

Он пожелал работникам энергетического комплекса здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и семейного благополучия.

«Пусть ваши дома будут всегда наполнены теплом и светом добрых человеческих отношений!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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