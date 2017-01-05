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В Пензе операторам показали, как работает сайт для приема заявок на путевки в лагеря

10:33 | 05.01.2017 | Общество

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Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Разработчики сайта, предназначенного для приема заявок на путевки в детские лагеря Пензы, провели обучающее занятие для операторов администраций районов города, назначенных ответственными за ведение электронной очереди.

В Пензе операторам показали, как работает сайт для приема заявок на путевки в лагеря

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, обучение проведено специалистами ООО «Пенза-Онлайн» на базе молодежного бизнес-инкубатора в минувшую среду, 4 января.

«В настоящее время сайт работает в тестовом режиме», — отметили в администрации города.

Предполагается, что данный интернет-ресурс позволит родителям или законным представителям детей выбрать способ регистрации в электронной очереди на выделение путевки самостоятельно с персонального устройства или в ходе личного приема в районной администрации.

Ожидается, что сайт для подачи заявок на получение путевок в детские лагеря Пензы начнет работу 10 февраля.
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