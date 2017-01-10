В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ среди детей Общество

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Наибольший уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области по итогам первой недели 2017 года отмечен в возрастной группе детей 3–6 лет, показатель заболеваемости школьников в возрасте 7–14 лет незначительно превысил уровень эпидпорога. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что в первой возрастной группе показатель заболеваемости составил 633,1–635 на 100 тыс. контингента, во второй — 372,8 на 100 тыс.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в целом по Пензенской области уровень заболеваемости на 43,1% ниже уровня эпидемического порога.

«Из числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа преимущественно идентифицируется штамм АH3N2», — уточнили в пресс-службе.