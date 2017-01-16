В Пензе стартовали сборы диспетчеров служб пожарной связи Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. 30 специалистов служб пожарной связи и единой дежурно-диспетчерской службы принимают участие в сборах по профессиональной начальной подготовке, которые стартовали в Пензе в понедельник, 16 января.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В период обучения на базе 6 отряда Федеральной пожарной службы по Пензенской области слушатели будут изучать дисциплины: «Организация деятельности пожарной охраны», «Правовые основы деятельности государственной противопожарной службы МЧС России», «Социально-правовая подготовка личного состава ГПС», «Специальная подготовка», «Пожарная тактика», «Основы оказания первой доврачебной помощи» и «Психологическая подготовка».

Вступительную беседу и занятие по охране труда провел начальник учебного пункта капитан внутренней службы Евгений Ширшин, а заместитель начальника 6 отряда ФПС Андрей Чупрунов пояснил специфику стартовавшего обучения. Кроме того, слушатели посмотрели фильм о резонансных пожарах прошлых лет.

Учебные сборы продлятся до 13 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.