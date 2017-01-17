Наркоман из Кузнецка лишен водительских прав по решению суда
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Кузнецк, 17 января 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокурора Кузнецка Пензенской области о прекращении действия права местного жителя, состоящего на учете у врача-нарколога, на управление транспортными средствами.
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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчине поставлен диагноз «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением наркотических веществ, средняя стадия зависимости».
«В соответствии с федеральным законодательством наркомания является медицинским противопоказанием для вождения транспортных средств», — отметила собеседница агентства.
Она уточнила, что решение суда пока не вступило в законную силу.