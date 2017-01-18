В детсадах Заречного воспитанники делают макеты выдуманных городов Общество

Заречный, 18 января 2017. PenzaNews. Серия творческих занятий организована в детских садах Заречного Пензенской области в рамках подготовки к муниципальному этапу проекта «Город наших фантазий».

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Воспитанникам в возрасте 5–7 лет сначала рассказывают сказку, в которой обозначена тема будущей поделки. После этого им предлагается придумать город для сказочных персонажей, используя бросовый, природный и канцелярский материал. Затем дошкольники самостоятельно вырабатывают общую концепцию, проектируют макет и представляют свою работу.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, к настоящему времени такие занятия уже прошли в детсадах №№5, 7, 16, 17, 18 и 19.

«В детском саду №16 было решено сконструировать «город космонавтов». Дети долго обсуждали, как он будет выглядеть и какие постройки необходимо сделать. В процессе использовались картонные коробки, пластиковые бутылки и одноразовые стаканчики», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что до конца недели такие занятия пройдут во всех детсадах города.