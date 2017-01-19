Заречный присоединится к Международному дню стоматологического здоровья Общество

Заречный, 19 января 2017. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные к Международному дню стоматологического здоровья, который будет отмечаться 20 марта, планируется провести в Заречном Пензенской области.

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Ожидается, что они будут направлены как на юную аудиторию, так и на взрослое население.

В частности, рассматривается возможность проведения акции в одном из детсадов, где воспитанников будут учить правильно чистить зубы.

Подростков предлагается задействовать в распространении буклетов с информацией о том, как поддерживать здоровье полости рта.

Также намечены лекции, классные часы, уроки гигиены и телепередачи, сообщает управление общественных связей Заречного.