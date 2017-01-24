Житель Земетчино наказан за неправомерное управление автомобилем Общество

Земетчино, 24 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 40 часов обязательных работ назначено жителю села Земетчино Пензенской области за неправомерное управление транспортным средством.

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«Гражданин длительное время не оплачивал алименты на своего ребенка, в результате чего у него образовалась задолженность в размере более 50 тыс. рублей. В октябре 2016 года мировым судьей должник был ограничен в праве управления транспортным средством», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что данное ограничение должник проигнорировал и 1 января был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем.

«Они составили в отношении него административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом», — пояснила собеседница агентства.