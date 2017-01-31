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В Заречном пройдет месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

09:38 | 31.01.2017 | Общество

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Заречный, 31 января 2017. PenzaNews. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартует в Заречном Пензенской области в предстоящую среду, 1 февраля.

В Заречном пройдет месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как ожидается, в его рамках будут организованы различные мероприятия в честь Дня защитника Отечества — тематические классные часы, уроки мужества, экскурсии, встречи с ветеранами боевых действий и военнослужащими.

В молодежно-досуговом центре «Ровесник» состоятся встречи с обсуждением отечественных современных фильмов военной тематики.

Кроме того, в феврале во дворце культуры «Дружба» и театре юного зрителя будут показаны спектакли «Последние свидетели» по книге Светланы Алексиевич и «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной.

В детской школе искусств пройдет концерт учащихся «Дорогим папам посвящается...»

Помимо этого, 10 февраля в стартует X городской смотр-конкурс «Есть такая профессия — Родину защищать». Он будет проводиться по четырем номинациям: «Орлята учатся летать», «Мы — будущее России», «Юный патриот Отечества» и «К защите Родины готов!» Подведение итогов мероприятия намечено на 18 февраля.

С 14 по 17 февраля в учреждениях образования и культуры города будут проходить тематические часы и линейки, встречи с ветеранами, исполнявшими служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля возле памятника воинам-интернационалистам будет организовано торжественное собрание.

В преддверии Дня защитника Отечества 21 февраля во дворце культуры «Современник» состоится праздничный концерт, а 22 февраля — возложение цветов к памятным доскам, установленным в честь жителей Заречного, удостоенных высших военных наград или отдавших жизни при исполнении воинского долга.

В рамках месячника пройдут праздник «Большое приключение» и открытие IV городского конкурса отцов «Лучшее призвание — быть папой», сообщает управление общественных связей Заречного.
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