В пензенской библиотеке оцифровали 9 изданий 1917 года, посвященных Февральской революции Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Девять редких изданий 1917 года, посвященных событиям Февральской революции, оцифрованы в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Теперь читателям в электронном варианте доступны книги «Демократическая республика: от самодержавия к народовластию» Анатолия Бинавитина, «Общественная борьба и политические партии» Михаила Рейснера, «Великие дни революции: 23 февраля – 12 марта 1917 года» Татьяны Богданович.

Кроме того, можно ознакомиться с изданиями «Временное народное правительство: портреты и биографии», «Война и революция: речь, произнесенная на Петербургском организационном собрании трудовой группы» Василия Водовозова, «Н. Ленин: краткая биография» Аарона Сольца, «Что такое социализм: из истории и теории социализма» Александра Богданова, а также двухтомником «Герои русской революции».

Как сообщается на сайте областной библиотеки, из изданий читатели узнают об атмосфере времени революции, общественной борьбе, о временном правительстве и героях революции.

Работы по оцифровке изданий 1917 года продолжаются.