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В Бессоновке мужчина оштрафован на 4 тыс. рублей за употребление спайса

15:40 | 07.02.2017 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей назначено мужчине, который Бессоновским районным судом Пензенской области признан виновным в потреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

В Бессоновке мужчина оштрафован на 4 тыс. рублей за употребление спайса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда, факт совершения административного правонарушения был установлен после того, как данный гражданин попал в медицинское учреждение.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал, пояснив, что в декабре 2016 года он употребил наркотическое вещество — синтетические канабиноиды. Ему стало плохо, и его отвезли в больницу с отравлением», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановление суда вступило в законную силу.
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