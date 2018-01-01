Сайт о туризме и отдыхе в Пензенской области переведут на английский и китайский языки Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Портал «Туризм и отдых в Пензенской области» будет переведен на английский и китайские языки. Об этом сообщила глава Минкультуры региона Татьяна Курдова в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

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По ее словам, эту работу намечено завершить до 2018 года, когда Россия будет принимать чемпионат мира по футболу.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что перевод можно выполнить более оперативно.

«В чем проблема, я вообще не пойму, перевести на английский язык? У нас что, нет людей, которые знают английский язык? Заплатили деньги — люди перевели. Вот и все», — отметил он.

Глава региона предположил, что на эту работу необходимо 1–2 месяца.

«Есть преподаватели достойные, которые в совершенстве знают английский язык. […] Есть те, которые знают китайский язык — тоже в совершенстве. Если нет, давайте из Москвы пригласим», — предложил Иван Белозерцев.

Он добавил, что темпы подготовки к мероприятиям, запланированным в рамках чемпионата мира, не выдерживают критики.

«Чтобы перевести текст год целый нам нужен!» — возмутился губернатор.

Глава региона также выразил готовность при необходимости выделить дополнительные финансы на усовершенствование интернет-ресурса.

«Если нужны средства на доработку программы, сайта, то давайте их тогда изыщем. Не такие там уж большие средства, я уверен», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор предложил проработать вопрос о переводе на английский и китайский языки сайтов промышленных предприятий и пензенских министерств.