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Под Пензой завели дело на пьющих родителей, лишивших детей воды и еды

14:12 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Прокурор Иссинского района Пензенской области признал законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении родителей троих детей, уличенных в беспробудном пьянстве.

Под Пензой завели дело на пьющих родителей, лишивших детей воды и еды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки было установлено, что в течение 10 дней прошедших новогодних праздников эти граждане непрерывно находились в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту жительства вместе с тремя несовершеннолетними детьми», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что из-за невменяемого состояния взрослые были неспособны позаботиться о детях.

«Жилое помещение надлежащим образом не отапливалось, порядок в нем не поддерживался. Дети были лишены необходимых продуктов питания и воды. Они были вынуждены использовать для питья талый снег с улицы», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова подчеркнула, что пьянство родителей привело не только к нравственным, но и физическим страданиям несовершеннолетних.

«Прокурором района направлены исковые заявления в суд с требованием лишить указанных граждан родительских прав в отношении всех троих детей», — сообщила она.
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