В Пензе пройдет косплей-фестиваль Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Косплей-фестиваль «Ajisai», который объединит участников из Пензы, Самары, Саратова, Тольятти, Балаково, пройдет во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского 15 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» организатор мероприятия Ирина Григорьева, на фестиваль, который в этом году пройдет в Пензе четвертый раз, приезжают также гости из Москвы и отдаленных регионов.

«Изначально он планировался как наиболее крупное мероприятие такой направленности в Пензенской области. Само движение зародилось в Японии, но в России концепция значительно отличается от исконной. Наверное, максимально близким сравнением будет «Студенческая весна» и отчасти КВН, правда, со специфической тематикой», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что подобные мероприятия дают людям разного возраста вне зависимости от их профессии почувствовать себя героями кино, мультфильмов, книг и комиксов, проявить свои таланты в рисовании, фотографии, пошиве оригинальных костюмов, актерском мастерстве и заявить о себе как о танцоре или вокалисте.

«Фестиваль является крупным в сравнении со схожими мероприятиями, когда-либо проходившими в Пензе, но до уровня коллег из других городов по количеству гостей и участников мы пока не дотягиваем, хотя очень приятно видеть, как с каждым годом растет число участников именно из родного города. Впрочем, и число зрителей не убывает — интересно не только посмотреть шоу-программу или мастер-классы, но и познакомиться с единомышленниками из других городов», — уточнила Ирина Григорьева.

По ее мнению, с каждым годом уровень подготовки участников становится выше.

«В целом фестиваль пройдет по обычной схеме: два блока конкурсных выступлений в различных номинациях, номера, подготовленные жюри и приглашенными гостями, и награждение. В перерывах между блоками будет работать игровая зона, тематические ярмарки и фотозона», — сказала организатор фестиваля «Ajisai».

Ирина Григорьева отметила, что тема мероприятия в этом году обозначена как «Музыка сквозь века», что отчасти скажется на программе.

Начало фестиваля намечено на 13.00.

Косплей (от английского выражения «costume play», что означает «костюмированная игра») — переодевание в костюмы известных персонажей и их изготовление. Популярное хобби, сродни маскараду.

Термин «косплей» японского происхождения, но костюмированная игра берет свое начало в США. Основные прототипы — персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, комиксов, книг, легенд и мифов. Также ими могут являться реально существующие персоны, например, музыкальные звезды.

Участники косплея детально воссоздают образы, взятые за основу, делая упор на качественной проработке костюма, макияжа и дополнительных атрибутов, характерных для выбранного персонажа.