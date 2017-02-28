В Пензенской области будет создана лига КВН среди команд колледжей Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов поручил создать лигу КВН среди команд колледжей и техникумов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования области.

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По данным ведомства, в предстоящую среду, 1 марта, на базе центра культуры и досуга Пензы пройдет первая встреча потенциальных участников с редакторами фестиваля «Кубок профессионалов», который планируется провести в сентябре.

Будет задана тематика игры, определен план дальнейших действий. Также намечено организовать мастер-класс.

Ожидается, что в предстоящем фестивале примут участие 10 команд КВН студентов профессиональных образовательных организаций.

По итогам конкурсных мероприятий одна из них продемонстрирует юмор и находчивость в играх пензенской региональной лиги в октябре–декабре.