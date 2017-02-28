13:19:29 Вторник, 28 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области будет создана лига КВН среди команд колледжей

13:06 | 28.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов поручил создать лигу КВН среди команд колледжей и техникумов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования области.

В Пензенской области будет создана лига КВН среди команд колледжей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в предстоящую среду, 1 марта, на базе центра культуры и досуга Пензы пройдет первая встреча потенциальных участников с редакторами фестиваля «Кубок профессионалов», который планируется провести в сентябре.

Будет задана тематика игры, определен план дальнейших действий. Также намечено организовать мастер-класс.

Ожидается, что в предстоящем фестивале примут участие 10 команд КВН студентов профессиональных образовательных организаций.

По итогам конкурсных мероприятий одна из них продемонстрирует юмор и находчивость в играх пензенской региональной лиги в октябре–декабре.
Актуальное
Читайте также
Убийство школьника в Сурске расследуют наиболее опытные следователи — СКР На причастность к убийству мальчика в Сурске проверяют несколько человек — СКР
В Пензенской области создан координационный центр по сопровождению детей-сирот В пензенской областной библиотеке пройдет выставка, посвященная историку Виталию Лебедеву
В Пензе полиция ищет лжесоцработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионеров В Пензе обсудят формирование читательской среды в образовательных организациях
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама