Пензенцев пригласили к участию в акции в помощь детям Донбасса

Она проводится в рамках многоцелевой программы «Росток надежды».
Акция призвана оказать адресную помощь детдомам, юным инвалидам, многодетным семьям, а также семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим кормильцев и возможность заработка.
Узнать подробности участия, а также познакомиться с отчетами о ходе реализации можно на сайте проекта.
Ранее жители региона уже взаимодействовали с этими двумя фондами.
«В январе 2017 года благотворительный фонд социальной поддержки «Достоинство» совместно с благотворительным фондом «Рука милосердия» успешно провели всероссийскую акцию «Мир детям Новороссии – 2017», в которой приняли участие жители Пензенской области. Несколько тысяч детей Луганской и Донецкой народных республик получили веселое новогоднее представление и сладкие подарки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.
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