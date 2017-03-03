Пензенцев пригласили к участию в акции в помощь детям Донбасса Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Фонды «Достоинство» и «Рука милосердия» пригласили жителей Пензенской области к участию в акции «Разделим боль детских сердец!», организованной в помощь детям Донбасса.

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Она проводится в рамках многоцелевой программы «Росток надежды».

Акция призвана оказать адресную помощь детдомам, юным инвалидам, многодетным семьям, а также семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим кормильцев и возможность заработка.

Узнать подробности участия, а также познакомиться с отчетами о ходе реализации можно на сайте проекта.

Ранее жители региона уже взаимодействовали с этими двумя фондами.

«В январе 2017 года благотворительный фонд социальной поддержки «Достоинство» совместно с благотворительным фондом «Рука милосердия» успешно провели всероссийскую акцию «Мир детям Новороссии – 2017», в которой приняли участие жители Пензенской области. Несколько тысяч детей Луганской и Донецкой народных республик получили веселое новогоднее представление и сладкие подарки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.