В майские праздники между Пензой и Москвой будут курсировать дополнительные поезда Общество

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Дополнительные поезда будут курсировать между Пензой и Москвой в период майских праздников.

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Так, поезд №223 из Пензы будет отправляться 26, 27 и 28 апреля, а также 8 мая в 22.09 и прибывать в Москву на следующий день в 13.28.

Состав №224 из столицы будет уходить 27, 28 и 29 апреля, а также 9 мая в 22.28, а в областной центр будет приезжать на следующий день в 12.26.

Поезд №222 из Москвы будет уезжать 28 апреля и 5 мая в 23.50, в Пензе он будет на следующий день в 11.44.

Обратный состав №221 из Пензы запланирован на 1 и 9 мая на 22.36. В столицу он будет прибывать 2 и 10 мая в 11.42.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, с учетом пожеланий пассажиров в составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения.

«Такие социально ориентированные перевозки в период праздников делают поездку в поезде максимально доступной для большего количества пассажиров», — отметила собеседница агентства.