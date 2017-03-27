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Пензенский губернатор поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

08:30 | 27.03.2017 | Общество

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 27 марта.

Пензенский губернатор поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На вас возложена важная и ответственная миссия — всемерно укреплять правопорядок и надежно обеспечивать общественную безопасность, твердо стоять на страже интересов государства и граждан, решительно противодействовать терроризму, коррупции, наркоторговле, организованной преступности», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность, что сотрудники ведомства могут решать масштабные стратегические задачи.

«Основой такой уверенности служат ваш профессионализм, верность долгу и присяге, искренняя любовь к нашей великой Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в служении Отечеству и народу!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) — федеральный орган исполнительной власти России. Создана на базе внутренних войск МВД России 5 апреля 2016 года.

Росгвардия осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
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