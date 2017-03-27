16:37:49 Понедельник, 27 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Митинг таксистов в сквере имени Ф.Э. Дзержинского. Пенза, 27 марта 2017 г.

В Пензе сотрудникам Росгвардии вручили награды в профессиональный праздник

16:30 | 27.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Наиболее отличившиеся сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области получили заслуженные награды на мероприятии по случаю профессионального праздника, которое состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 27 марта.

В Пензе сотрудникам Росгвардии вручили награды в профессиональный праздник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, начальник управления Росгвардии по региону Игорь Белов выразил уверенность, что личный состав готов достойно продолжать дело предшественников.

После этого начальник штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Сергей Прозоров и командир 594-го полка войск национальной гвардии полковник Виталий Кравцов довели для сотрудников приказы и вручили награды.

Так, приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии майор Юрий Сапунов награжден медалью II степени «За проявленную доблесть», а подполковник полиции Дмитрий Грудкин — «За разминирование». Очередное звание — полковник полиции — присвоено Сергею Сидорову.

По приказу командующего Приволжским округом войск национальной гвардии награждены почетными грамотами подполковник Андрей Городнов, подполковник Владимир Пивоваров и лейтенант полиции Вячеслав Мальцев, благодарность объявлена майору Татьяне Мутовкиной, капитану Александру Горбатову, капитану Николаю Кузьмичеву и старшему лейтенанту Владимиру Кормишину.

Ценным подарком — ножом с символикой Росгвардии — по приказу начальника областного управления ведомства награждены полковник Вячеслав Киндеев, старший лейтенант Александр Бузяев и старший лейтенант Денис Кострюков.

Поздравляя представителей ведомства с праздником, вице-губернатор Валерий Савин отметил, что в современных условиях защита внутренних устоев государства как никогда актуальна.

«Мы уже видим примеры у наших соседей. В той же самой Украине все проблемы начались изнутри — внутреннее раскачивание политической обстановки. К сожалению, на Украине эту ситуацию не удержали. Но я уверен в том, что наша российская гвардия, правоохранительная система сделает все необходимое, чтобы сохранить российскую государственность», — сказал он.

Валерий Савин поблагодарил всех ветеранов, служивших в подразделениях внутренних войск, после чего вручил благодарности губернатора старшему лейтенанту Сергею Нефедову и майору Сергею Манчину.

В свою очередь председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин вручил почетные грамоты полковнику Вадиму Конкину и старшему лейтенанту Андрею Дурнову, а также благодарность полковнику Наталье Лянник, старшему лейтенанту Павлу Пинишину и сержанту Татьяне Селезневой.

В продолжение мероприятия были вручены благодарности и почетные грамоты главного федерального инспектора, главы города, мэра Пензы и главы Заречного.
Актуальное
Читайте также
В пензенском профсоюзе таксистов скептически оценили итоги встречи в Минпроме Пензенский хоккеист в составе сборной готовится к чемпионату мира
В Пензенской области оценили продвижение библиотек в интернете В Ленинском районе Пензы открыта горячая линия по вопросам выплаты зарплаты
В Пензе бродяга признался в краже лома из пункта приема металла При опрокидывании автобуса в Русском Камешкире пострадала девушка-подросток
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама