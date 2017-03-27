В Пензе сотрудникам Росгвардии вручили награды в профессиональный праздник Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Наиболее отличившиеся сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области получили заслуженные награды на мероприятии по случаю профессионального праздника, которое состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 27 марта.

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Обращаясь к собравшимся, начальник управления Росгвардии по региону Игорь Белов выразил уверенность, что личный состав готов достойно продолжать дело предшественников.

После этого начальник штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Сергей Прозоров и командир 594-го полка войск национальной гвардии полковник Виталий Кравцов довели для сотрудников приказы и вручили награды.

Так, приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии майор Юрий Сапунов награжден медалью II степени «За проявленную доблесть», а подполковник полиции Дмитрий Грудкин — «За разминирование». Очередное звание — полковник полиции — присвоено Сергею Сидорову.

По приказу командующего Приволжским округом войск национальной гвардии награждены почетными грамотами подполковник Андрей Городнов, подполковник Владимир Пивоваров и лейтенант полиции Вячеслав Мальцев, благодарность объявлена майору Татьяне Мутовкиной, капитану Александру Горбатову, капитану Николаю Кузьмичеву и старшему лейтенанту Владимиру Кормишину.

Ценным подарком — ножом с символикой Росгвардии — по приказу начальника областного управления ведомства награждены полковник Вячеслав Киндеев, старший лейтенант Александр Бузяев и старший лейтенант Денис Кострюков.

Поздравляя представителей ведомства с праздником, вице-губернатор Валерий Савин отметил, что в современных условиях защита внутренних устоев государства как никогда актуальна.

«Мы уже видим примеры у наших соседей. В той же самой Украине все проблемы начались изнутри — внутреннее раскачивание политической обстановки. К сожалению, на Украине эту ситуацию не удержали. Но я уверен в том, что наша российская гвардия, правоохранительная система сделает все необходимое, чтобы сохранить российскую государственность», — сказал он.

Валерий Савин поблагодарил всех ветеранов, служивших в подразделениях внутренних войск, после чего вручил благодарности губернатора старшему лейтенанту Сергею Нефедову и майору Сергею Манчину.

В свою очередь председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин вручил почетные грамоты полковнику Вадиму Конкину и старшему лейтенанту Андрею Дурнову, а также благодарность полковнику Наталье Лянник, старшему лейтенанту Павлу Пинишину и сержанту Татьяне Селезневой.

В продолжение мероприятия были вручены благодарности и почетные грамоты главного федерального инспектора, главы города, мэра Пензы и главы Заречного.