В Пачелмском районе двое алкоголиков лишены водительских прав Общество

Пачелма, 28 марта 2017. PenzaNews. Суд лишил права управления транспортными средствами двоих жителей Пачелмского района Пензенской области, состоящих на медицинском учете с хроническим диагнозом «Алкоголизм».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее гражданам были выданы удостоверения категорий А, В, С и В соответственно.

«Управление данными водителями транспортными средствами ставило под угрозу безопасность участников дорожного движения», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, прокуратура направила в суд два исковых заявления о признании водительских удостоверений недействительными и прекращении действия права на управление транспортным средством до момента снятия с учета у врача нарколога.

«Иски рассмотрены и удовлетворены. Ответчики требования прокурора признали, решения суда не обжаловали», — уточнила Светлана Артамонова.