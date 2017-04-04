В Пензе пройдет акция в память о жертвах теракта в петербургском метро Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Траурное мероприятие в память о жертвах взрыва, произошедшего накануне в метро Санкт-Петербурга, состоится на площади у многофункционального молодежного центра вечером во вторник, 4 апреля.

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Как сообщается в группе дома молодежи в социальной сети «ВКонтакте», начало акции намечено на 19.00.

«Мы, молодежь Пензенской области, скорбим вместе со всей страной! Те, кто стоит за этой ужасной трагедией, хотят разобщить нас и вселить в сердца людей страх, спровоцировать межрасовые и межнациональные конфликты, подорвать веру населения в мирное сосуществование!» — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что память погибших почтут минутой молчания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По уточненным данным, погибли 14 человек, несколько десятков пассажиров пострадали.

Для полного и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению. Это позволило не допустить совершения еще одного тяжкого преступления с человеческими жертвами.

Вечером 3 апреля у станции метро «Сенная площадь» прошла народная акция памяти, в которой наряду с жителями города приняли участие пензенцы, оказавшиеся в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро.

Подобные акции памяти проходят в разных городах России. В Пензе днем 4 апреля губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев возложили цветы к памятнику героям блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам взрыва.