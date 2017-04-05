Более 100 человек собрались в Пензе на акции в память о жертвах теракта в метро Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Более 100 человек собрались на траурном мероприятии в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, состоявшемся на площади у дома молодежи в Пензе вечером в минувший вторник, 4 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подавляющее большинство пришедших составили представителями молодежи.

Право выступить было предоставлено всем желающим. Собравшиеся выразили слова сочувствия всем, кого затронула трагедия.

На протяжении акции молодые люди держали в руках свечи. Некоторые из пришедших также принесли цветы и игрушки, оставив их у импровизированного постамента, рядом с которым был расположен щит с надписью «Питер 03.04.2017» и фотографиями.

Один из выступавших предположил, что теракт был направлен на молодежь, которая в тот момент возвращалась с занятий в школах и вузах.

Представители старшего поколения поблагодарили молодых людей, собравшихся в Пензе в этот вечер, за то, что они не остались равнодушными и пришли почтить память погибших. Также участники акции призвали не бояться сообщать о подозрительных предметах в полицию, потому что такая бдительность может спасти десятки жизней.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

14 лампад, находившихся на протяжении траурного мероприятия на постаменте, после его завершения были перевезены от дома молодежи к памятнику героям блокадного Ленинграда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По уточненным данным, погибли 14 человек, несколько десятков пассажиров пострадали.

Для полного и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению. Это позволило не допустить совершения еще одного тяжкого преступления с человеческими жертвами.

Вечером 3 апреля у станции метро «Сенная площадь» прошла народная акция памяти, в которой наряду с жителями города приняли участие пензенцы, оказавшиеся в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро.

Подобные акции памяти проходят в разных городах России. В Пензе днем 4 апреля губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев возложили цветы к памятнику героям блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам взрыва.