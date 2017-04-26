Документация на реконструкцию пензенского лагеря «Романтик» будет готова в июле Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Проектно-сметная документация на реконструкцию и благоустройство детского оздоровительного лагеря «Романтик» в Пензе будет готова в середине июля. Об этом сообщил первый вице-мэр Сергей Волков в ходе 33-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в среду, 26 апреля.

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Вопрос о положении дел на объекте поднял депутат Михаил Шленчик.

Ситуацию прокомментировал Сергей Волков.

«Разговор был о том, что отделение центра социальной помощи, которое называется «Романтик», ввиду аварийности корпуса №3 не может быть открыто, так как невозможно обеспечить санитарный надзор за оздоровлением детей», — напомнил он.

По словам Сергея Волкова, на данный момент ведется разработка проектно-сметной документации, которая определит внешний вид корпуса и необходимые работы, в том числе обустройство душевых кабин и плаца.

«Планируется, что проектно-сметная документация будет готова в середине июля», — уточнил первый заместитель главы администрации Пензы.