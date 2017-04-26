16:25:21 Среда, 26 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВОСТЬ ДНЯ Проект решения о досрочном прекращении полномочий 11 депутатов гордумы Пензы отклонен

В Пензенской области наметилась тенденция к распространению вирусного гепатита А

13:41 | 26.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Тенденция к активизации распространения вирусного гепатита А наметилась в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области наметилась тенденция к распространению вирусного гепатита А

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За январь–март 2017 года в Пензенской области зарегистрировано 34 случая заболевания гепатитом А. Показатель заболеваемости составил 2,5 на 100 тыс. населения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в эпидпроцесс вовлечены в основном взрослые лица молодого возраста.

«В структуре заболевших — четверо детей в возрасте до 14 лет и один подросток», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что очаги гепатита А выявлены в семи муниципальных образованиях региона, включая Пензу, Пензенский и Бессоновский районы.

Гепатит А — острое вирусное заболевание, характеризующаяся поражением печеночной ткани. Источником возбудителей являются больные, находящиеся в конце периода инкубации, продроме и в начальной фазе периода разгара болезни.

Ведущий механизм заражения — фекально-оральный, реализуемый водным, алиментарным и контактно-бытовым путями передачи возбудителя.
Актуальное
Читайте также
В Пензе прокуратура усмотрела в действиях Минюста нарушения прав НКО В Пензе пройдет слет юных патриотов «Равнение на Победу»
На территории «Золотаревского городища» предложено создать экспозицию о битве XIII века В Заречном из квартиры 77-летней пенсионерки украли телевизор
Вице-мэр Пензы сообщил о сложностях в развитии муниципально-частного партнерства В Пензе вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама