В Пензенской области наметилась тенденция к распространению вирусного гепатита А Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Тенденция к активизации распространения вирусного гепатита А наметилась в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За январь–март 2017 года в Пензенской области зарегистрировано 34 случая заболевания гепатитом А. Показатель заболеваемости составил 2,5 на 100 тыс. населения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в эпидпроцесс вовлечены в основном взрослые лица молодого возраста.

«В структуре заболевших — четверо детей в возрасте до 14 лет и один подросток», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что очаги гепатита А выявлены в семи муниципальных образованиях региона, включая Пензу, Пензенский и Бессоновский районы.

Гепатит А — острое вирусное заболевание, характеризующаяся поражением печеночной ткани. Источником возбудителей являются больные, находящиеся в конце периода инкубации, продроме и в начальной фазе периода разгара болезни.

Ведущий механизм заражения — фекально-оральный, реализуемый водным, алиментарным и контактно-бытовым путями передачи возбудителя.