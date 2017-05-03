В Пензе и Заречном проверили тиры Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проверили стрелковые тиры, расположенные в Пензе и Заречном.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Контрольные мероприятия проведены после ряда происшествий в других регионах страны.

«Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили спортивные и образовательные организации, которые в своей деятельности используют огнестрельное оружие. В частности, их интересовала работа контрольно-пропускного режима на объектах, соблюдение необходимых мер безопасности при использовании оружия, а также организация сохранности и учета стрелкового вооружения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки.