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В Пензе и Заречном проверили тиры

12:02 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проверили стрелковые тиры, расположенные в Пензе и Заречном.

В Пензе и Заречном проверили тиры

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Контрольные мероприятия проведены после ряда происшествий в других регионах страны.

«Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили спортивные и образовательные организации, которые в своей деятельности используют огнестрельное оружие. В частности, их интересовала работа контрольно-пропускного режима на объектах, соблюдение необходимых мер безопасности при использовании оружия, а также организация сохранности и учета стрелкового вооружения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки.
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