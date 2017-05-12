Полицейские устанавливают личность мужчины, найденного мертвым на дороге под Кузнецком Общество

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, найденного мертвым на обочине грунтовой дороги в 1,5 км от села Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, тело неизвестного без видимых признаков насильственной смерти обнаружено в четверг, 11 мая.

В ведомстве уточнили, что давность наступления смерти составила около суток.

«Приметы: на вид 45–50 лет, рост 160–165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, с проседью, одет в светло-зеленый пуховик, коричневую футболку с белыми полосами, темно-синие трико с белыми лампасами, черные носки, резиновые галоши», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшего, просят позвонить по телефону: +7 (84157) 3-33-00 или 02.

«Тело мужчины отправлено в морг, материалы — в Следственный комитет», — отметили в ведомстве», — отметили в полиции.