Двоим тяжелобольным детям из Заречного оплатят курсы реабилитации Общество

Заречный, 16 мая 2017. PenzaNews. Члены экспертного совета благотворительной программы «Дар во благо» фонда поддержки городских инициатив Заречного Пензенской области приняли решение выделить денежные средства на курсы реабилитации малолетних Андрея Шанкина и Домиана Герасимова.

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На лечение Андрею Шанкину выделено 100 тыс. рублей. Он пройдет курс реабилитации в клинике лечения позвоночника Николая Сержантова. У мальчика остеохондропатия позвоночника и миофасциальный болевой синдром. В результате лечения он получит комплекс лечебно-диагностической медицинской помощи: ударно-волновую терапию, карбикситерапию, многоканальную миостимуляцию, криотерапию и аутогравитационное вытяжение.

У Домиана Герасимова, которому скоро исполнится 2 года, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, смешанная заместительная гидроцефалия, задержка моторно-речевого развития. Ему также выделено 100 тыс. рублей на прохождение реабилитации в Израиле. В результате лечения он сможет улучшить грубую и мелкую моторику, речевые навыки и способы коммуникации, сообщается на сайте фонда поддержки городских инициатив.