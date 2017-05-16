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Двоим тяжелобольным детям из Заречного оплатят курсы реабилитации

09:44 | 16.05.2017 | Общество

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Заречный, 16 мая 2017. PenzaNews. Члены экспертного совета благотворительной программы «Дар во благо» фонда поддержки городских инициатив Заречного Пензенской области приняли решение выделить денежные средства на курсы реабилитации малолетних Андрея Шанкина и Домиана Герасимова.

Двоим тяжелобольным детям из Заречного оплатят курсы реабилитации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На лечение Андрею Шанкину выделено 100 тыс. рублей. Он пройдет курс реабилитации в клинике лечения позвоночника Николая Сержантова. У мальчика остеохондропатия позвоночника и миофасциальный болевой синдром. В результате лечения он получит комплекс лечебно-диагностической медицинской помощи: ударно-волновую терапию, карбикситерапию, многоканальную миостимуляцию, криотерапию и аутогравитационное вытяжение.

У Домиана Герасимова, которому скоро исполнится 2 года, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, смешанная заместительная гидроцефалия, задержка моторно-речевого развития. Ему также выделено 100 тыс. рублей на прохождение реабилитации в Израиле. В результате лечения он сможет улучшить грубую и мелкую моторику, речевые навыки и способы коммуникации, сообщается на сайте фонда поддержки городских инициатив.
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