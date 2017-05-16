В библиотеке Заречного открыли зал семейного чтения Общество

Заречный, 16 мая 2017. PenzaNews. Зал семейного чтения «Семья у книжной полки» начал работу в центральной библиотеке Заречного Пензенской области в минувший понедельник, 15 мая.

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В зале все книги расставлены по возрастам.

Для школьников оборудованы специальные полки «Умные», на которых стоят учебники, энциклопедии и словари.

Для родителей организован стеллаж со специальной литературой по психологии и педагогике.

Кроме того, в зале обустроена игровая комната, в которой помимо игр есть материалы для творческого самовыражения. Здесь же можно посмотреть развлекательные и обучающие программы.

Также в зале семейного чтения действует клуб «Рукодельница», а в будущем библиотекари планируют возобновить работу семейного клуба «Воскресные посиделки», сообщает управление общественных связей Заречного.