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В библиотеке Заречного открыли зал семейного чтения

11:23 | 16.05.2017 | Общество

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Заречный, 16 мая 2017. PenzaNews. Зал семейного чтения «Семья у книжной полки» начал работу в центральной библиотеке Заречного Пензенской области в минувший понедельник, 15 мая.

В библиотеке Заречного открыли зал семейного чтения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В зале все книги расставлены по возрастам.

Для школьников оборудованы специальные полки «Умные», на которых стоят учебники, энциклопедии и словари.

Для родителей организован стеллаж со специальной литературой по психологии и педагогике.

Кроме того, в зале обустроена игровая комната, в которой помимо игр есть материалы для творческого самовыражения. Здесь же можно посмотреть развлекательные и обучающие программы.

Также в зале семейного чтения действует клуб «Рукодельница», а в будущем библиотекари планируют возобновить работу семейного клуба «Воскресные посиделки», сообщает управление общественных связей Заречного.
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