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В Наровчатском районе прекращено дело в отношении ветврача, выдавшего справки без проверки

13:50 | 17.05.2017 | Общество

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Наровчат, 17 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», возбужденное в отношении главного ветеринарного врача наровчатской районной станции по борьбе с болезнями животных Пензенской области, которая выдала справки на молоко без проведения проверки, прекращено по ходатайству следователя.

В Наровчатском районе прекращено дело в отношении ветврача, выдавшего справки без проверки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, женщине назначено наказание в виде судебного штрафа в 30 тыс. рублей.

«Женщина воспользовалась своим служебным положением в корыстных целях. Она изготовила и выдала сотруднику маслозавода ветеринарные справки в отношении двух крестьянско-фермерских хозяйств на сырое коровье молоко без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. На основании данной справки маслозавод принимал к переработке сырое молоко, не обеспечив при этом безопасность данного продукта», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, с ходатайством о прекращении уголовного дела выступил следователь, так как человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести и возместивший ущерб, согласно законодательству, может быть освобожден от уголовной ответственности.

«Постановление вступило в законную силу», — резюмировал представитель суда.
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