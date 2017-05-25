В Заречном «Нива» оштрафована на 200 тыс. рублей за продажу алкоголя без маркировки Общество

Заречный, 25 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей назначено ООО «Нива» за реализацию алкоголя без маркировки в магазине на проспекте Мира, 19А, в Заречном Пензенской области.

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«8 декабря2016 года в магазине «Нива» реализовались две бутылки водки «Русская валюта люкс» по 0,25 литра и две бутылки водки «Русская валюта люкс» емкостью 0,1 литра без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что юридическим лицом ООО «Нива» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке или нанесению информации, без соответствующей маркировки или информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки или информации».