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В День молодежи в Кузнецке пройдет форум «Малая родина — большие возможности»

15:16 | 22.06.2017 | Общество

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Кузнецк, 22 июня 2017. PenzaNews. Форум «Малая родина — большие возможности» пройдет в Кузнецке Пензенской области в рамках празднования Дня молодежи в предстоящий вторник, 27 июня.

В День молодежи в Кузнецке пройдет форум «Малая родина — большие возможности». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие позволит молодежи напрямую пообщаться с первыми лицами города и представителями бизнеса.

Работа форума будет вестись на четырех дискуссионных площадках.

Первая будет посвящена вопросам экономического развития Кузнецка и возможностям трудоустройства молодежи. На второй затронут экологические проблемы города и обсудят их решение. Третья пройдет под девизом «Строим город будущего» — здесь рассмотрят идеи дальнейшего развития инфраструктуры города. На четвертой — патриотической — поговорят об участии молодежи в движениях и акциях.

Ожидается, что гостями форума станут глава Кузнецка Владимир Назаров, мэр Сергей Златогорский, начальник городского управления финансов Игорь Фролов, председатель городского общественного совета Владимир Шувалов, депутат Законодательного собрания Пензенской области Владмир Кириллов.

Продолжит праздничные мероприятия акция «Молодежь на стадионе», которая начнется в 17.00 на стадионе «Рубин».

Предполагается, что здесь состоятся соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, а также пройдут мастер-классы по большому теннису, паркуру, аэробике, зумбе.

Кроме того, у школьников и студентов будет возможность сдать нормы ГТО, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.
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