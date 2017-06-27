18:12:33 Вторник, 27 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

Пензенская делегация отправились на первую смену форума «Территория смыслов на Клязьме»

12:08 | 27.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Семнадцать человек в составе делегации Пензенской области отправились во Владимирскую область на первую смену всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» во вторник, 27 июня.

Пензенская делегация отправились на первую смену форума «Территория смыслов на Клязьме»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в работе мероприятия примут студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, политики, журналисты и экономисты.

Программой форума запланировано проведение конкурса проектов на соискание грантовой поддержки.

Смена завершится 3 июля, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

В 2017 году форум «Территория смыслов на Клязьме» будет проводиться с 27 июня по 20 августа. Он будет включать в себя семь тематических смен. Отличительной особенностью станет наличие смены для молодых специалистов транспортной отрасли.

В 2016 году в работе форума приняли участие 106 представителей региона. Студент Пензенского государственного университета Александр Зосимов был удостоен гранта в 300 тыс. рублей на запись 20 видеоинтервью с чемпионами традиционного и адаптивного спорта.
Актуальное
Читайте также
В Пензе работница контактного зоопарка через суд добилась выплаты зарплаты Фестиваль «Заречный в цвету» пройдет 9 сентября
Дефиле в костюмах XIX века пройдет в Пензе в рамках лермонтовского праздника Регион-центры Пензенской области будут развивать три новых формата работы
В Пачелмском районе семейный конфликт привел к смерти пенсионерки По факту гибели мотоциклиста у «Суворовского» в Пензе организована проверка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама