Пензенская делегация отправились на первую смену форума «Территория смыслов на Клязьме» Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Семнадцать человек в составе делегации Пензенской области отправились во Владимирскую область на первую смену всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» во вторник, 27 июня.

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Участие в работе мероприятия примут студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, политики, журналисты и экономисты.

Программой форума запланировано проведение конкурса проектов на соискание грантовой поддержки.

Смена завершится 3 июля, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

В 2017 году форум «Территория смыслов на Клязьме» будет проводиться с 27 июня по 20 августа. Он будет включать в себя семь тематических смен. Отличительной особенностью станет наличие смены для молодых специалистов транспортной отрасли.

В 2016 году в работе форума приняли участие 106 представителей региона. Студент Пензенского государственного университета Александр Зосимов был удостоен гранта в 300 тыс. рублей на запись 20 видеоинтервью с чемпионами традиционного и адаптивного спорта.