На улице Ленинградской в Пензе демонтирован киоск с шаурмой Общество

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Собственник демонтировал павильон «Шаурма», располагавшийся на муниципальном земельном участке на улице Ленинградской в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее в адрес администрации Пензы поступали обращения от жителей на неудовлетворительную работу киосков, оказывающих услуги общественного питания.

Так, нестационарные объекты не подключены к канализационной системе, работают на привозной воде. Спецодежда у обслуживающего персонала в основном отсутствует.

Большинство киосков осуществляет круглосуточную работу.

Денежные расчеты с покупателями и приготовление блюд осуществляет один человек. Для персонала отсутствуют элементарные условия, что вызывает опасение за жизнь и здоровье потребителей.