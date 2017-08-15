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На улице Ленинградской в Пензе демонтирован киоск с шаурмой

11:20 | 15.08.2017 | Общество

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Собственник демонтировал павильон «Шаурма», располагавшийся на муниципальном земельном участке на улице Ленинградской в Пензе.

На улице Ленинградской в Пензе демонтирован киоск с шаурмой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее в адрес администрации Пензы поступали обращения от жителей на неудовлетворительную работу киосков, оказывающих услуги общественного питания.

Так, нестационарные объекты не подключены к канализационной системе, работают на привозной воде. Спецодежда у обслуживающего персонала в основном отсутствует.

Большинство киосков осуществляет круглосуточную работу.

Денежные расчеты с покупателями и приготовление блюд осуществляет один человек. Для персонала отсутствуют элементарные условия, что вызывает опасение за жизнь и здоровье потребителей.
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