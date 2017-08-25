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В Заречном нашли способ возобновить автобусное сообщение со Степановкой

15:54 | 25.08.2017 | Общество

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Заречный, 25 августа 2017. PenzaNews. Власти Заречного Пензенской области нашли возможность возобновить автобусное сообщение со Степановкой.

В Заречном нашли способ возобновить автобусное сообщение со Степановкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока организация маршрута была в полномочиях администрации Заречного, такой автобус ходил. После закрытия маршрута, региональное министерство транспорта несколько раз объявляло конкурс на организацию перевозок, но на него никто не заявлялся, так как, по мнению перевозчиков, пассажиропоток здесь недостаточно высокий», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей ЗАТО.

Фоторепортаж

Прием губернатора Ивана Белозерцева

В учреждении добавили, что жители адресовали просьбу о восстановлении маршрута губернатору Ивану Белозерцеву в ходе приема граждан, который он провел во время визита в город в минувший понедельник, 21 августа.

«Губернатор попросил главу города Заречного Олега Климанова проработать этот вопрос. Решением проблемы стало включение маршрута «Заречный — Степановка» в состав дачных», — отметили в управлении.

Таким образом, с субботы, 26 августа, от КПП №6 до коллективных садов села Степановка будут курсировать муниципальные автобусы. Их движение будет осуществляться в период дачного сезона по выходным и праздничным дням: от проходной — в 8.10 и 17.10, из Степановки — в 9.00 и 18.00.

Стоимость проезда составит 25 рублей. Льготные категории граждан будут платить за проезд 17 рублей.
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