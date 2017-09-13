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Жительница Пензы не смогла улететь в Турцию из-за неисполнения решения суда

13:29 | 13.09.2017 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Жительница Пензы, которая проигнорировала решение суда о ликвидации потребительского кооператива, не смогла вылететь на отдых в Турцию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Жительница Пензы не смогла улететь в Турцию из-за неисполнения решения суда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее суд обязал гражданку закрыть предприятие и, соответственно, прекратить всю деятельность, однако делать это она не торопилась, ссылаясь на отсутствие денег. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ, которое должница также проигнорировала, посчитав, что право на отдых важнее предписаний пристава», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в аэропорту Москвы посчитали иначе.

«На основании ограничения регистрация пассажира на рейс не состоялась», — сказала Яна Загребельная.
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