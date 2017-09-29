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В Кузнецком районе открыты две мемориальные доски воинам, погибшим в Чечне

09:11 | 29.09.2017 | Общество

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Кузнецк, 29 сентября 2017. PenzaNews. Мемориальные доски кавалерам Ордена Мужества Наилю Усманову и Виталию Лебедеву, погибшим в контртеррористичекой операции в Чечне, открыты на зданиях школ в поселке Евлашево и селе Поселки в минувший четверг, 28 сентября.

В Кузнецком районе открыты две мемориальные доски воинам, погибшим в Чечне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте Кузнецкой епархии, инициатива установки принадлежит членам пензенского областного отделения «Боевого братства».

В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие матери и родные героев, председатель совета реготделения «Боевого братства» Юрий Краснов, замглавы администрации Кузнецкого района по социальным вопросам Светлана Голованцева, руководитель общественной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева, а также участники ветеранских организаций города Кузнецка, школьники и учителя.

По окончанию мероприятий в школах прошли уроки памяти и мужества.
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