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Георгий Камнев примет участие в праздновании 100-летия революции в Санкт-Петербурге

10:35 | 30.10.2017 | Общество

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 1 по 5 ноября.

Георгий Камнев примет участие в праздновании 100-летия революции в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, в частности, 2 ноября он посетит открытие XIX международной встречи коммунистических и рабочих партий, а на следующий день — праздничный концерт.

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Также в программе запланировано посещение памятных мест, связанных с революцией 1917 года, в том числе крейсера «Аврора».

Мероприятия по случаю 100-летия революции пройдут во всех регионах России, в том числе в Пензенской области. С 4 по 7 ноября в районах запланированы митинги, торжественные собрания и концерты.

В Пензе 7 ноября в 9.00 состоится шествие коммунистов, а в 10.00 у монумента «Росток» на набережной реки Суры пройдет торжественный митинг, во время которого будут вскрыты капсулы с посланиями потомкам.
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