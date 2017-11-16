В пензенском «Квартале Луи» пройдет семинар по танцевальной импровизации Общество

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Семинар по танцевальной импровизации пройдет на базе пензенского арт-холла «Квартал Луи» в предстоящую субботу, 18 ноября.

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К участию в нем приглашаются как люди с инвалидностью, так и без.

Как сообщила председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова, семинар проведут руководитель танцевального коллектива «Soul&Dance», директор студии инклюзивного творчества из Самары Екатерина Сизова и координатор федерального проекта «Re:формация возможностей» Яна Пестунович.

«Экспертом данного мастер-класса выступит хореограф-постановщик танцевального коллектива, лауреата международных конкурсов и фестивалей эстрадного центра «Искры-шоу» из Заречного Олег Романихин, который в дальнейшем будет вести инклюзивную танцевальную студию при арт-холле «Квартал Луи». Давайте вместе докажем, что все ограничения только в нашем воображении, а реальный мир без границ!» — написала она на своей странице в Facebook.