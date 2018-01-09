Глава пензенского Минстроя готов предложить новый вариант решения проблемы дольщиков Общество

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев сообщил, что готов озвучить предложение, которое поможет сдвинуть с мертвой точки решение проблемы дольщиков, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир.

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«Сегодня после планерки хочу к Вам зайти с предложением таким», — сказал он, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 9 января.

В чем именно суть предложения, Александр Гришаев не уточнил.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение проблемы обманутых дольщиков является одной из приоритетных задач министерства в 2018 году.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области возникли проблемы с семи домами, являющимися объектами долевого строительства. Пять из них находятся в зоне ответственности ОАО «Пензастрой», по одному — ЗАО «Декор-Трейд» и ООО «Север-Траст». Общее количество дольщиков превышает 1,5 тыс. человек, а вместе с членами семей — 3 тыс. человек.

В конце ноября 2017 года губернатор Иван Белозерцев лично посетил пять стройплощадок компаний «Декор-Трейд» и «Пензастрой». Он предложил представителям других строительных компаний рассмотреть возможность завершения проблемных объектов, однако о каких-либо конкретных договоренностях до настоящего времени неизвестно.

22 декабря председатель правительства Пензенской области Николай Симонов призвал дольщиков создавать жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Те в свою очередь выразили опасение, что в этом случае люди могут остаться с проблемой один на один и им вновь придется вкладывать деньги, чтобы стройка была завершена.

К настоящему времени в Пензе прошло две акции в поддержку дольщиков — у кинотеатра «Родина» 11 ноября и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 24 декабря. Третий митинг, как ожидается, состоится 21 января.

Помимо этого, участники долевого строительства намерены организовать утренник для своих детей на площади имени В.И. Ленина — напротив здания регионального правительства — у главной елки Пензы в канун старого Нового года, 13 января.