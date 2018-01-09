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В Пензенской области в праздники 170 водителей попались на пьяной езде

12:51 | 09.01.2018 | Общество

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 170 нетрезвых водителей на дорогах Пензенской области в период с 30 декабря по 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в праздники 170 водителей попались на пьяной езде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 24 водителя были задержаны по информации, полученной от граждан», — уточнили в ведомстве.

В отделе пропаганды напомнили, что за вождение в состоянии опьянения, а также за передачу управления транспортным средством нетрезвому лицу предусмотрена административная ответственность.

Так, водителю, употребившему спиртное и севшему за руль, грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», год назад примерно такое же количество водителей в Пензенской области пренебрегли правилами дорожного движения и сели за руль пьяными в новогодние каникулы. Тогда протоколы были составлены в отношении 168 человек.
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