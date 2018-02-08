В Заречном пешеход не добился отмены штрафа за переход дороги в 200 метрах от «зебры» Общество

Заречный, 8 февраля 2018. PenzaNews. Зареченский городской суд Пензенской области оставил без удовлетворения жалобу пешехода на постановление инспектора ГИБДД, в соответствии с которым он был оштрафован на 500 рублей за пересечение проезжей части в неустановленном месте.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В обоснование своих требований мужчина указал, что переходил дорогу под прямым углом к краю проезжей части, убедившись в своей безопасности, в отсутствие в пределах видимости знаков пешеходного перехода и движущегося транспорта, которому он мог бы создать помехи. Он добавил, что данный участок местности не оборудован в соответствии с нормами ГОСТа для пешеходного перехода», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

По его словам, доводы нарушителя были признаны несостоятельными, поскольку они основаны на неверном толковании норм действующего законодательства.

«Из материалов дела, в том числе и представленных мужчиной, следует, что в зоне прямой видимости находился нерегулируемый перекресток, расстояние до которого составляло 200–240 метров от места правонарушения. В соответствии с п. 4.3 ПДД «Обязанности пешеходов», там он и должен был перейти дорогу», — отметил собеседник агентства.

Решением суда постановление инспектора оставлено без изменения.