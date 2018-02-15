В Заречном на конкурс снежных фигур поступило лишь шесть заявок Общество

Заречный, 15 февраля 2018. PenzaNews. Только шесть заявок поступило на ежегодный конкурс «Снежные фантазии – 2018» в Заречном Пензенской области, что обусловлено погодными условиями.

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Как сообщает городское управление общественных связей, во дворе дома №7 на улице Ахунской жители соорудили большой снежный городок — крепость, горку и множество фигур. Также они слепили из снега торт с цифрами «60» в честь предстоящего юбилея города.

Во дворе дома №43 на улице Ленина появился герб ЗАТО из снега.

Двор дома №19 по Молодежному проезду украшает надпись «Заречный 60» и фигуры героев мультфильмов — Лунтика, Маши и Медведя, персонажей сказки «Колобок».

Оценить все работы участников намечено в ближайшее время.

Планируется, что победители городского конкурса «Снежные фантазии – 2018» станут известны 5 марта. Они будут объявлены на празднике в доме культуры «Дружба».