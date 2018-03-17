В Заречном суд взыскал с водителя 100 тыс. рублей за травму пешехода Общество

Заречный, 17 марта 2018. PenzaNews. Суд Заречного Пензенской области назначил виновнику ДТП наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением водительских прав на 6 месяцев и взыскал 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему пешеходу.

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«В ноябре 2017 года, управляя принадлежащим ему на праве аренды автомобилем, двигаясь задним ходом между домами по проспекту 30-летия Победы в Заречном, мужчина сбил человека. В результате пешеход получил закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

По его словам, водитель сразу после ДТП оказал пострадавшему медицинскую и иную помощь и полностью признал вину.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавил собеседник агентства.