EN
12:28:00 Суббота, 17 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Заречном суд взыскал с водителя 100 тыс. рублей за травму пешехода

08:54 | 17.03.2018 | Общество

Печать

Заречный, 17 марта 2018. PenzaNews. Суд Заречного Пензенской области назначил виновнику ДТП наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением водительских прав на 6 месяцев и взыскал 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему пешеходу.

В Заречном суд взыскал с водителя 100 тыс. рублей за травму пешехода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ноябре 2017 года, управляя принадлежащим ему на праве аренды автомобилем, двигаясь задним ходом между домами по проспекту 30-летия Победы в Заречном, мужчина сбил человека. В результате пешеход получил закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

По его словам, водитель сразу после ДТП оказал пострадавшему медицинскую и иную помощь и полностью признал вину.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавил собеседник агентства.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
МЧС предупредило жителей Пензенской области об ухудшении погоды Ирина Семенова победила в конкурсе «Мисс студенческих отрядов» в Пензе
В Пензе суд признал законным постановление Ространснадзора о штрафе в 100 тыс. рублей Мэр Пензы призвал создавать организованные парковки вблизи домов
В Пензе компания наказана за нарушения при трудоустройстве украинцев Пензенские артисты сыграли спектакль «В зале есть врач?» в Израиле
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама