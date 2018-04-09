Иван Белозерцев пригрозил увольнением главам учреждений, не проводящим учебную эвакуацию Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Директора объектов соцкультбыта, действующих на территории Пензенской области, могут лишиться своих должностей при ненадлежащей организации учебных эвакуаций. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Выявили, что директор школы или [детского] садика подходит формально к этому вопросу, [...] свободны. Пусть идет на другую работу. [...] Тогда у нас будет порядок», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 9 апреля.

Глава региона добавил, что такие же меры будут приняты в отношении руководителей учреждений, в которых допущены грубые нарушения техники пожарной безопасности.

Иван Белозерцев отметил, что протоколы проверок объектов с массовым пребыванием людей необходимо представить ему до 1 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торговых центров «Урицкий», «Мой», «Триумф» и «Гостиный двор», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».

