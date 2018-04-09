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Иван Белозерцев пригрозил увольнением главам учреждений, не проводящим учебную эвакуацию

09:20 | 09.04.2018 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Директора объектов соцкультбыта, действующих на территории Пензенской области, могут лишиться своих должностей при ненадлежащей организации учебных эвакуаций. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев пригрозил увольнением главам учреждений, не проводящим учебную эвакуацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявили, что директор школы или [детского] садика подходит формально к этому вопросу, [...] свободны. Пусть идет на другую работу. [...] Тогда у нас будет порядок», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 9 апреля.

Глава региона добавил, что такие же меры будут приняты в отношении руководителей учреждений, в которых допущены грубые нарушения техники пожарной безопасности.

Иван Белозерцев отметил, что протоколы проверок объектов с массовым пребыванием людей необходимо представить ему до 1 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торговых центров «Урицкий», «Мой», «Триумф» и «Гостиный двор», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».
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