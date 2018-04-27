В Пензе двое активистов «Левого фронта» намерены в суде обжаловать свое зимнее задержание Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин заявил, что он и координатор движения в Пензенской области Виктор Хомец считают свое задержание полицией 15 декабря 2017 года — почти сразу после «похоронной акции» у здания Минздрава в Пензе — незаконным и намерены обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов в суде.

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«Почти сутки я провел в камере за совершение мелкого хулиганства, которого не было. Полиция трижды пыталась привлечь меня к административной ответственности по этой статье, но разные судьи также трижды возвращали материалы дела. В настоящее время срок давности по привлечению к этой статье истек. Получается, что полиция незаконно удерживала меня в камере», — прокомментировал ситуацию ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин, который, как было указано в протоколе, якобы «ввел в панику и волнение» работников и посетителей министерства здравоохранения Пензенской области, разместив у входа в здание гроб и похоронный венок, чем нарушил общественный порядок и нормальное функционирование госучреждения на два часа.

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«Виктор Хомец несколько часов просидел в камере, его вообще не привлекали ни по каким статьям за проведение этой акции прямого действия у регионального Минздрава. Очевидно, решили просто подержать в камере — без всяких на то оснований. Естественно, мы планируем в суде обжаловать наше незаконное задержание и получить с полиции компенсацию», — сказал собеседник агентства.

Сергей Падалкин добавил, что также намечено подготовить заявление в оперативно-разыскную часть собственной безопасности УМВД России по Пензенской области с целью проверки законности действий полковника полиции Андрея Гаврюшина, который, по его мнению, дал указание составить протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и поместить активистов «Левого фронта» в камеру.