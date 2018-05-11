EN
14:46:44 Пятница, 11 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские школьники награждены поездкой в Анапу за победу в конкурсе

13:14 | 11.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Представители пресс-центра «Дюжина» пензенской школы №12 имени В.В. Тарасова награждены путевками на всероссийскую информационно-медийную смену «РДШ в эфире!», которая пройдет в детском центре «Смена» в Анапе с 12 по 24 мая.

Пензенские школьники награждены поездкой в Анапу за победу в конкурсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они отмечены за победу в конкурсе пресс-центров Российского движения школьников.

Всего участниками смены станут 300 юных журналистов из разных регионов.

Читайте также

Школьник из Никольска в качестве журналиста будет освещать открытие ЧМ по футболу

Будущие работники СМИ разделятся на «редакции» и попробуют создать собственные информационные агентства.

В ходе образовательной программы они узнают о том, как подготовить интересный контент для школьников, посетят мастер-классы по монтажу, созданию графики и продвижению в сети.

В рамках смены школьники встретятся с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, Героем России, летчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем Рязанским и директором «Росдетцентра», ответственным секретарем координационного совета Российского движения школьников Алисой Крюковой, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой следователи выясняют обстоятельства смерти юноши во время кросса Областной библиотеке подарена книга о пензенской святыне
Роспись Спасского собора Пензы восстановят по эскизам Ивана Макарова В Пензенской области с начала года возбуждено три уголовных дела о коррупции
За три месяца 17 пензенских депутатов лишились мандатов в связи с утратой доверия Под Пензой пожарные целый день тушили горящую траву
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама