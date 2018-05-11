Пензенские школьники награждены поездкой в Анапу за победу в конкурсе Общество

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Представители пресс-центра «Дюжина» пензенской школы №12 имени В.В. Тарасова награждены путевками на всероссийскую информационно-медийную смену «РДШ в эфире!», которая пройдет в детском центре «Смена» в Анапе с 12 по 24 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они отмечены за победу в конкурсе пресс-центров Российского движения школьников.

Всего участниками смены станут 300 юных журналистов из разных регионов.

Читайте также

Школьник из Никольска в качестве журналиста будет освещать открытие ЧМ по футболу

Будущие работники СМИ разделятся на «редакции» и попробуют создать собственные информационные агентства.

В ходе образовательной программы они узнают о том, как подготовить интересный контент для школьников, посетят мастер-классы по монтажу, созданию графики и продвижению в сети.

В рамках смены школьники встретятся с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, Героем России, летчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем Рязанским и директором «Росдетцентра», ответственным секретарем координационного совета Российского движения школьников Алисой Крюковой, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.