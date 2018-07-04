Историко-культурный фестиваль «Купала в Золотаревке» состоится 7 июля Общество

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Историко-культурный фестиваль «Купала в Золотаревке» пройдет на берегу пруда в одноименном поселке в предстоящую субботу, 7 июля, с 14.00 до 20.30.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия, участие в празднике, который проводится при поддержке администраций Пензенского района и Золотаревки, является бесплатным.

В рамках программы фестиваля запланированы выступления фольклорных коллективов, работа лучного тира, катание на лошадях, проведение мастер-классов по купальским традициям и травам, по плетению традиционных поясов и по бересте.

Кроме того, будет организована выставка-продажа изделий известных мастеров-ремесленников.

Для гостей праздника подготовлена насыщенная программа с хороводами, песнями, играми, танцами, купальским костром и спусканием на воду венков из свежей зелени и цветов.

Читайте также

В Пензенской области впервые прошел историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest»

На фестивале будут работать несколько известных пензенских фотографов. По итогам мероприятия состоится фотоконкурс с награждением победителей ценными призами.

Желающие посетить в рамках фестиваля музей Золотаревское городище, археологический комплекс, встретиться с исследователями и пообедать в «Лагере археологов» могут заказать платную экскурсионную программу, которая рассчитана с 11.00 до 14.00.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща» и культурно-досуговый центр Золотаревки.

Партнерами проекта являются компания по производству профилированной доски и напольных покрытий из термодерева «ТМДерево», агентство недвижимости «Пенза Дом» и ОАО «Хлебпром».