Участники экспедиции «Современный этномир» поделились знаниями с пензенскими студентами Общество

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Молодежная конференция «Современный этномир глазами соотечественников» состоялась в читальном зале Пензенского государственного университета по итогам двух этапов международной этнографической экспедиции в минувший понедельник, 10 июня.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Максим Битков

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты ПГУ, в том числе иностранные. На конференции участники экспедиции Игорь Пантюшов, Алла Тархова и Олег Ткачев выступили с докладами, в ходе которых рассказали про поездку, проделанную работу и достигнутые результаты, показали фотографии из Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Модератор Алла Тархова отметила, что в рамках экспедиции были подписаны договоры о сотрудничестве пензенского вуза с национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Самаркандским государственным университетом, а также с Киргизско-российским славянским университетом имени Б.Н. Ельцина.

В свою очередь председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов пояснил, что принципиально важным стало признание того, что Россия и соотечественники, живущие за рубежом, принадлежат к одному цивилизационному пространству, хотя последние и оказались на его периферии.

«Научное осмысление происходящих процессов, объективное изучение культуры, традиций российских соотечественников на постсоветском пространстве способствует сохранению этнокультурного многообразия и определяет значимость исследования, а также служит налаживанию и расширению дружеских и партнерских отношений», — сказал он.

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Затем Олег Ткачев в своем выступлении добавил, что участникам экспедиции удалось встретиться с представителями Узбекистана, которые родились на этой земле и считают ее своей родиной, но сохранили язык и традиции России.

«Коренные русские жители Узбекистана говорят на чистейшем русском языке. Особо хочется отметить, что сами казахи в Казахстане и киргизы в Киргизии говорят между собой на русском языке», — уточнил он.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, участниками конференции в итоге предложено принять как важное стратегическое направление работу с соотечественниками, оказавшимися на постсоветском пространстве после распада СССР, поскольку эта тема широко не исследована и не введена в научный оборот.