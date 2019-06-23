EN
15:31:45 Воскресенье, 23 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр поставил задачу за неделю приступить к благоустройству 35 дворов

09:39 | 23.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству в течение недели должны быть распространены в Пензе на все 35 внутридворовых территорий, которые решено преобразить в рамках программы «Формирование современной городской среды». Соответствующую задачу поставил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Мэр поставил задачу за неделю приступить к благоустройству 35 дворов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До июля необходимо зайти на все внутридворовые территории, чтобы выполнить намеченный объем в срок», — сказал мэр в ходе совещания в администрации Пензы в минувшую субботу, 22 июня.

Читайте также

Мэр Пензы поручил установить стенды с проектами благоустройства в 35 дворах

Виктор Кувайцев поручил составить график по каждому району города, в котором требуется отразить сроки начала и завершения работ, подрядные организации, ответственные за их выполнение.

«Сотрудники районных администраций должны знать всю информацию по каждому двору, чтобы компетентно отвечать на вопросы жителей», — пояснил он.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин проинформировал его, что в настоящее время в рамках программы идет ремонт 11 внутридворовых территорий — на двух из них рабочие укладывают асфальт, на остальных убирают старое покрытие и бордюры, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Пензенец стал судьей всероссийской категории по рыболовному спорту Жительница Пензы лишилась 35 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества
Мэр Пензы посетил городские стройплощадки Пензенец не добился компенсации за лечение дочери в Германии после травмы
В Пензе возбуждено дело по факту кражи техники из гаража В Никольском районе раскрыто мошенничество с получением водительских прав
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама