Мэр поставил задачу за неделю приступить к благоустройству 35 дворов Общество

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству в течение недели должны быть распространены в Пензе на все 35 внутридворовых территорий, которые решено преобразить в рамках программы «Формирование современной городской среды». Соответствующую задачу поставил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«До июля необходимо зайти на все внутридворовые территории, чтобы выполнить намеченный объем в срок», — сказал мэр в ходе совещания в администрации Пензы в минувшую субботу, 22 июня.

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Виктор Кувайцев поручил составить график по каждому району города, в котором требуется отразить сроки начала и завершения работ, подрядные организации, ответственные за их выполнение.

«Сотрудники районных администраций должны знать всю информацию по каждому двору, чтобы компетентно отвечать на вопросы жителей», — пояснил он.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин проинформировал его, что в настоящее время в рамках программы идет ремонт 11 внутридворовых территорий — на двух из них рабочие укладывают асфальт, на остальных убирают старое покрытие и бордюры, сообщает пресс-служба мэрии.